Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иностранцев могут обязать подавать электронное заявление о въезде в Россию

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В России с 1 июля могут обязать иностранных граждан из государств с безвизовым режимом подавать электронное заявление о въезде в РФ, следует из подготовленного МВД проекта правительственного постановления, с которым ознакомилось РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Сейчас у иностранных граждан, которые приезжают в РФ для работы или учебы из государств с безвизовым режимом, есть выбор: они по желанию могут в цифровом формате уведомить о въезде в страну или могут подать бумажное заявление.

Ведомство предлагает с 1 июля обязать иностранцев перед приездом в Россию подавать электронное заявление, регистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и предоставлять свое фото.

Кроме того, эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из страны хотят продлить до конца 2027 года.