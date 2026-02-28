Иностранцев могут обязать подавать электронное заявление о въезде в Россию

Сейчас у иностранных граждан, которые приезжают в РФ для работы или учебы из государств с безвизовым режимом, есть выбор: они по желанию могут в цифровом формате уведомить о въезде в страну или могут подать бумажное заявление.
Ведомство предлагает с 1 июля обязать иностранцев перед приездом в Россию подавать электронное заявление, регистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и предоставлять свое фото.
Кроме того, эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из страны хотят продлить до конца 2027 года.