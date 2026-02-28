Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Оружие должно замолчать»: Мерц назвал условие для начала переговоров с Россией

Немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал перемирие в зоне боевых действий на Украине предварительным условием для начала мирных переговоров с Российской Федерацией.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал перемирие в зоне боевых действий на Украине предварительным условием для начала мирных переговоров с Российской Федерацией.

— Было только одно предварительное условие: если мы хотим говорить, то оружие должно замолчать, — заявил он, выступая на предвыборном мероприятии в Фолькмарзене, передает изданию Tagesspiegel.

По его словам, он готов к диалогу с РФ, но считает такие переговоры «бессмысленными», так как российские войска продолжают наступление на Украине.

Фридрих Мерц подкрепляет свои высказывания о России словами из работ писателя XIX века Астольфа де Кюстина, чьи труды вдохновляли Йозефа Геббельса. Об этом 26 февраля сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, цитирование вдохновителей нацистов немецкими политиками является действительно страшной ситуацией для самих граждан страны.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что Германия стоит на стороне украинского народа без каких-либо «если» или «но». По его словам, РФ якобы ведет войну против гражданского населения Украины.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше