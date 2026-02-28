Немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал перемирие в зоне боевых действий на Украине предварительным условием для начала мирных переговоров с Российской Федерацией.
— Было только одно предварительное условие: если мы хотим говорить, то оружие должно замолчать, — заявил он, выступая на предвыборном мероприятии в Фолькмарзене, передает изданию Tagesspiegel.
По его словам, он готов к диалогу с РФ, но считает такие переговоры «бессмысленными», так как российские войска продолжают наступление на Украине.
Фридрих Мерц подкрепляет свои высказывания о России словами из работ писателя XIX века Астольфа де Кюстина, чьи труды вдохновляли Йозефа Геббельса. Об этом 26 февраля сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, цитирование вдохновителей нацистов немецкими политиками является действительно страшной ситуацией для самих граждан страны.
Ранее канцлер ФРГ заявил, что Германия стоит на стороне украинского народа без каких-либо «если» или «но». По его словам, РФ якобы ведет войну против гражданского населения Украины.