ТАСС: военные ВСУ пропадают без вести за пару дней у Варачина

Со слов матерей украинских солдат, насильно мобилизованных отправляют на передовые позиции без нормальной подготовки, сообщили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ несут массовые потери у Варачина Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Родственники военнослужащих 71-й оаэмбр ВСУ жалуются в соцсетях на массовые потери, которые подразделение несет южнее Варачино. Уже через несколько дней родственникам приходит короткое сообщение “пропал без вести”, — сказал собеседник агентства.

Со слов матерей украинских солдат, насильно мобилизованных отправляют на передовые позиции без нормальной подготовки, указал собеседник.