ТАСС: военные ВСУ пропадают без вести за пару дней у Варачина

«Родственники военнослужащих 71-й оаэмбр ВСУ жалуются в соцсетях на массовые потери, которые подразделение несет южнее Варачино. Уже через несколько дней родственникам приходит короткое сообщение “пропал без вести”, — сказал собеседник агентства.