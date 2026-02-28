ТАСС: военные ВСУ пропадают без вести за пару дней у Варачина

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ несут массовые потери у Варачина Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Родственники военнослужащих 71-й оаэмбр ВСУ жалуются в соцсетях на массовые потери, которые подразделение несет южнее Варачино. Уже через несколько дней родственникам приходит короткое сообщение “пропал без вести”, — сказал собеседник агентства.
Со слов матерей украинских солдат, насильно мобилизованных отправляют на передовые позиции без нормальной подготовки, указал собеседник.