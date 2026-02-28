Российская Служба внешней разведки (СВР) ранее сообщала, что в Лондоне и Париже считают, что появление некоего «сверх-оружия» может укрепить переговорную позицию Киева. Таким оружием в европейских столицах считают атомную или так называемую грязную бомбу. По данным СВР, Франция и Великобритания уже работают над скрытой передачей Киеву необходимых комплектующих и технологий, в частности французской малогабаритной боеголовки от баллистической ракеты подлодок.