Эксперт Моро не исключил передачу Францией ядерного оружия Киеву

Военное поражение НАТО на Украине является в первую очередь провалом стран Запада, а президент Эмманюэль Макрон «особенно активно вложился в эту войну», подчеркнул бывший офицер-десантник французских Вооруженных сил.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Команда президента Франции Эмманюэля Макрона может рассматривать вариант передачи ядерного оружия Киеву. Об этом заявил в беседе с ТАСС военный эксперт, бывший офицер-десантник Вооруженных сил Франции Ксавье Моро.

«При предыдущих президентах Франции такая возможность была просто немыслима, но с Эмманюэлем Макроном и его командой нельзя исключать, что подобная операция рассматривалась», — отметил Моро.

По словам эксперта, военное поражение НАТО на Украине является в первую очередь поражением стран Запада. Эксперт подчеркнул, что Макрон «особенно активно вложился в эту войну».

Вместе с тем Моро добавил, что практическая реализация подобной передачи была бы крайне сложной. Французская ядерная военная отрасль представляет собой «настоящее государство в государстве», и президент республики не обладает абсолютной свободой действий в этой сфере, пояснил он.

Российская Служба внешней разведки (СВР) ранее сообщала, что в Лондоне и Париже считают, что появление некоего «сверх-оружия» может укрепить переговорную позицию Киева. Таким оружием в европейских столицах считают атомную или так называемую грязную бомбу. По данным СВР, Франция и Великобритания уже работают над скрытой передачей Киеву необходимых комплектующих и технологий, в частности французской малогабаритной боеголовки от баллистической ракеты подлодок.

