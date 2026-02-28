Инициатором переноса переговоров в Абу-Даби является Россия

Причина возможного переноса — недостаточная нейтральность швейцарской площадки. По словам собеседника агентства, в Женеве создалась атмосфера, которая мешает конструктивному диалогу.
«Вдруг в следующий раз евросоветники по безопасности будут не только пить чай под дверьми в холле, а начнут ломиться в зал. Зачем их так провоцировать?» — пояснил источник, намекая на излишнее внимание со стороны европейских представителей.
В случае одобрения новой локации переговоры могут продолжиться в столице Объединённых Арабских Эмиратов, которая уже зарекомендовала себя как нейтральная площадка для международных консультаций.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что переговорному процессу по украинскому урегулированию должно предшествовать перемирие в зоне боевых действий. Канцлер заявил о готовности к контактам с российской стороной и подчеркнул, что на текущем этапе такие переговоры не имеют практического содержания, поскольку российские войска продолжают наступление.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.