Spiegel: Мерц резко смягчил радикальную риторику в отношении КНР

По оценке издания, его публичные заявления в Пекине звучали гораздо осторожнее, чем ожидалось. За несколько недель до поездки Мерц допускал резкие высказывания в адрес китайских властей. Однако на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином он сосредоточился на вопросах взаимодействия, экономического сотрудничества и важности сохранения стабильных двусторонних отношений.