Spiegel: Мерц резко смягчил радикальную риторику в отношении КНР

Во время визита в Китай канцлер Германии Фридрих Мерц заметно смягчил свою прежнюю жёсткую риторику.

Источник: Аргументы и факты

Во время визита в Китай канцлер Германии Фридрих Мерц заметно смягчил свою прежнюю жёсткую риторику, отмечает журнал Der Spiegel.

По оценке издания, его публичные заявления в Пекине звучали гораздо осторожнее, чем ожидалось. За несколько недель до поездки Мерц допускал резкие высказывания в адрес китайских властей. Однако на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином он сосредоточился на вопросах взаимодействия, экономического сотрудничества и важности сохранения стабильных двусторонних отношений.

Кроме того, немецкий лидер затронул тему украинского конфликта, выразив поддержку идее поиска путей мирного урегулирования. В этом вопросе его позиция, как отмечает издание, совпала с подходом принимающей стороны.

Ранее Мерц был переизбран председателем Христианско-демократического союза (ХДС), за него проголосовали более 90% делегатов. Решение было принято на съезде партии.

