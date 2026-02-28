Ричмонд
Жительница Красноярска подозревается в покушении на убийство своего сына

Жительницу Красноярска подозревают в покушении на убийство своего сына. Женщина на длительное время оставила ребёнка запертым одного в квартире. Мальчика обнаружили случайно проходившие мимо окон полицейские с признаками истощения и в антисанитарных условиях.

Как сообщили в Следственном комитете России, по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, «покушение на убийство малолетнего».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

В январе суд в Москве заключил под стражу мать пятилетнего мальчика, которого нашли удушенным в столичной квартире. Женщину обвиняют в убийстве сына.