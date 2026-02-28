Ричмонд
Посол назвал военную инфраструктуру НАТО в Арктике угрозой для России

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО к границам России представляет угрозу для ее нацбезопасности страны, заявил в интервью РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.

Источник: AP 2024

«Приближение военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО к нашим границам, безусловно, представляет угрозу для национальной безопасности России», — сказал Корчунов агентству, отвечая на вопрос, как миссия альянса «Арктический страж» отражается на безопасности.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

