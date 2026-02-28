Суд признал экстремистским вариант песни «Сигма-бой» с антироссийским текстом

Суд в Москве признал экстремистским вариант песни «Сигма-бой» с антироссийским текстом и постановил ограничить к нему доступ.
По данным судебных материалов, отмечает РИА Новости, прокурор выявил в сети версию популярной песни с полностью изменёнными словами.
Лингвистическая экспертиза установила, что в композиции, размещённой на нескольких сайтах, содержатся признаки унижения человеческого достоинства, а также возбуждения вражды и ненависти в отношении российских военнослужащих, участвующих в СВО.
Суд удовлетворил иск о признании композиции экстремистской. Доступ к ней подлежит ограничению.
В сентябре прошлого года Санкт-Петербургский городской суд признал композицию «Выключите гимн»* группы «Порнофильмы» экстремистским материалом.
* Признана экстремистским материалом на территории России.