Суд признал экстремистским вариант песни «Сигма-бой» с антироссийским текстом

Суд в Москве признал экстремистским вариант песни «Сигма-бой» с антироссийским текстом и постановил ограничить к нему доступ.

По данным судебных материалов, отмечает РИА Новости, прокурор выявил в сети версию популярной песни с полностью изменёнными словами.

Лингвистическая экспертиза установила, что в композиции, размещённой на нескольких сайтах, содержатся признаки унижения человеческого достоинства, а также возбуждения вражды и ненависти в отношении российских военнослужащих, участвующих в СВО.

Суд удовлетворил иск о признании композиции экстремистской. Доступ к ней подлежит ограничению.

В сентябре прошлого года Санкт-Петербургский городской суд признал композицию «Выключите гимн»* группы «Порнофильмы» экстремистским материалом.

* Признана экстремистским материалом на территории России.