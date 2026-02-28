ТАСС: ВСУ пытались укрепить оборону под Харьковом за счет бригады «Хартия»

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. ВСУ в районе Зеленого Харьковской область пытались укрепить оборону за счет переброшенных из тыловых районов националистов 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины (НГУ) «Хартия», но их уничтожили. Об этом ТАСС сообщил в российских силовых структурах.