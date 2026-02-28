Ричмонд
ТАСС: ВСУ пытались укрепить оборону под Харьковом за счет бригады «Хартия»

Российские военнослужащие уничтожили живую силу и технику украинской армии.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. ВСУ в районе Зеленого Харьковской область пытались укрепить оборону за счет переброшенных из тыловых районов националистов 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины (НГУ) «Хартия», но их уничтожили. Об этом ТАСС сообщил в российских силовых структурах.

«Противник пытался укрепить оборону в окрестностях Зеленого Харьковской области за счет переброшенных из тыловых районов националистов 13-й бригады оперативного назначения НГУ “Хартия” — живая сила и техника врага были уничтожены “Северянами” в результате комплексного огневого поражения в окрестностях села Нескучное», — сказал собеседник агентства.

Он указал, что «находящимся на позициях солдатам украинское командование обещало усиление за счет опытных, прошедших спецподготовку националистов».