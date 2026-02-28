Трамп отчитал главу ФБР за его поведение на Олимпиаде

Напомним, во время пребывания Пателя в Италии вооружённый человек попытался проникнуть в резиденцию Трампа во Флориде и был застрелен. Сенаторы-демократы требовали расследования в связи с тем, что поездка Пателя оставила ФБР без авиации для оперативного реагирования.