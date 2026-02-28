Ричмонд
Трамп отчитал главу ФБР за его поведение на Олимпиаде

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство директором ФБР Кэшем Пателем после его поведения на зимних Олимпийских играх в Италии.

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство директором ФБР Кэшем Пателем после его поведения на зимних Олимпийских играх в Италии.

Как сообщает NBC со ссылкой на информированный источник, Трамп в личном разговоре указал Пателю на разочарование его празднованием победы американской сборной по хоккею, во время которого глава ФБР пил пиво.

Также президент раскритиковал использование Пателем правительственного самолёта для поездки в Милан. При этом представитель Белого дома Абигейл Джексон заявила, что Трамп полностью доверяет своей администрации.

Напомним, во время пребывания Пателя в Италии вооружённый человек попытался проникнуть в резиденцию Трампа во Флориде и был застрелен. Сенаторы-демократы требовали расследования в связи с тем, что поездка Пателя оставила ФБР без авиации для оперативного реагирования.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о взаимном уважении с Россией.

