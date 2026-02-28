Трамп анонсировал непростое решение по ядерной программе Ирана

Ранее глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что Иран на переговорах с США согласился отказаться от всех запасов обогащённого урана. Это открывает путь к заключению соглашения. В ходе третьего раунда ирано-американских консультаций по ядерному досье, завершившегося в четверг вечером в Женеве, обмен посланиями между делегациями осуществлял министр иностранных дел Омана.