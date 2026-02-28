Ричмонд
Трамп анонсировал непростое решение по ядерной программе Ирана

Американский лидер Дональд Трамп анонсировал непростое решение по иранской ядерной программе. Заявление республиканца прозучало в ходе общения с журналистами.

Источник: Life.ru

«Нам предстоит принять большое решение, непростое», — заявил президент США.

Ранее глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что Иран на переговорах с США согласился отказаться от всех запасов обогащённого урана. Это открывает путь к заключению соглашения. В ходе третьего раунда ирано-американских консультаций по ядерному досье, завершившегося в четверг вечером в Женеве, обмен посланиями между делегациями осуществлял министр иностранных дел Омана.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

