Трамп анонсировал непростое решение по ядерной программе Ирана

«Нам предстоит принять большое решение, непростое», — заявил президент США.
Ранее глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил, что Иран на переговорах с США согласился отказаться от всех запасов обогащённого урана. Это открывает путь к заключению соглашения. В ходе третьего раунда ирано-американских консультаций по ядерному досье, завершившегося в четверг вечером в Женеве, обмен посланиями между делегациями осуществлял министр иностранных дел Омана.
