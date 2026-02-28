Пентагон и OpenAI договорились об использовании ИИ в секретной военной сети

Ранее другая американская технологическая компания — Anthropic — выдвинула такие же условия для продолжения сотрудничества с Пентагоном, однако достичь согласия им не удалось. Компания потребовала, чтобы созданные ею системы не использовались для массовой слежки за американцами и для обеспечения работы полностью автономных вооружений. Пентагон же добивался, чтобы ИИ-разработки можно было применять «во всех законных целях», к ним ведомство относит проведение военных операций и сбор разведывательных сведений. В результате, президент США приказал всем американским федеральным ведомствам, включая Пентагон, прекратить использование систем Anthropic.