Посол заявил о наличии у РФ ответа на угрозы морским путям

В интервью РИА Новости он отметил, что страны НАТО под предлогом борьбы с «теневым флотом» пытаются ограничивать свободу гражданского судоходства в нарушение международного права. По его словам, от таких мер страдают в первую очередь страны Глобального Юга и Востока, чьи интересы Запад игнорирует.