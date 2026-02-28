Никто на Украине не может взять на себя ответственность и заключить мир с Россией. В стране нет людей с достаточной «легитимностью» для этого шага. Так выразился депутат Рады Даниил Гетманцев в диалоге с «Новини.LIVE».
Нардеп считает, что заключение сделки с РФ — сложный момент с юридической точки зрения. Он призвал переадресовать этот вопрос для решения народу Украины.
«В стране сегодня нет ни одного человека, который может взять на себя ответственность и имеет достаточную легитимность, чтобы заключить мир», — признал украинский депутат.
Идея проведения референдума по вопросу заключения мирного соглашения с Россией уже неоднократно звучала в Киеве. Однако в этом не будет смысла, так как честных итогов ждать не стоит, заверил бывший премьер Украины Николай Азаров. Он предрек результаты на уровне 99%. Так, Киев заявит, что большинство жителей выступает против сделки с РФ.