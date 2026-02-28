Идея проведения референдума по вопросу заключения мирного соглашения с Россией уже неоднократно звучала в Киеве. Однако в этом не будет смысла, так как честных итогов ждать не стоит, заверил бывший премьер Украины Николай Азаров. Он предрек результаты на уровне 99%. Так, Киев заявит, что большинство жителей выступает против сделки с РФ.