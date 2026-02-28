Münchner Merkur: BMW отзывает сотни тысяч автомобилей из-за риска возгорания

Немецкий автоконцерн BMW отзывает сотни тысяч своих автомобилей из-за повышенного риска возгорания.
Как отмечает газета Münchner Merkur со ссылкой на данные федерального управления автомобильного транспорта ФРГ, число отзываемых компанией автомобилей составляет 337 374, в том числе 29 441 автомобиль непосредственно в Германии. Отзыв касается моделей i5, 7-й серии, M5, 5-й серии и i7, выпущенных в период с 9 июня 2022 по 5 декабря 2025 года.
Уточняется, что неправильная прокладка жгута проводов в кабине водителя во время замены микрофильтра может привести к повреждению кабелей, что, в свою очередь, может вызвать короткое замыкание с образованием дыма и впоследствии даже возгорание.
В январе в России была зафиксирована вторая волна удалённой блокировки двигателей автомобилей Porsche и BMW.
В декабре сообщалось, что Volkswagen впервые за 88 лет остановит производство на заводе в Германии.