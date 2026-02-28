Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Münchner Merkur: BMW отзывает сотни тысяч автомобилей из-за риска возгорания

Немецкий автоконцерн BMW отзывает сотни тысяч своих автомобилей из-за повышенного риска возгорания.

Немецкий автоконцерн BMW отзывает сотни тысяч своих автомобилей из-за повышенного риска возгорания.

Как отмечает газета Münchner Merkur со ссылкой на данные федерального управления автомобильного транспорта ФРГ, число отзываемых компанией автомобилей составляет 337 374, в том числе 29 441 автомобиль непосредственно в Германии. Отзыв касается моделей i5, 7-й серии, M5, 5-й серии и i7, выпущенных в период с 9 июня 2022 по 5 декабря 2025 года.

Уточняется, что неправильная прокладка жгута проводов в кабине водителя во время замены микрофильтра может привести к повреждению кабелей, что, в свою очередь, может вызвать короткое замыкание с образованием дыма и впоследствии даже возгорание.

В январе в России была зафиксирована вторая волна удалённой блокировки двигателей автомобилей Porsche и BMW.

В декабре сообщалось, что Volkswagen впервые за 88 лет остановит производство на заводе в Германии.