Guardian: Рубио запретил дипломатам комментарии, мешающие диалогу с Ираном

Рубио поручил дипломатам воздерживаться от заявлений, которые могут навредить переговорам с Ираном по достижению ядерной сделки.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился, чтобы американские послы на Ближнем Востоке проявляли максимальную осторожность в публичных выступлениях на фоне переговоров с Ираном по ядерной сделке. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на внутренний меморандум.

Согласно документу, руководителям дипмиссий рекомендовано воздерживаться от комментариев, интервью и активности в социальных сетях, которые могут повлиять на чувствительные политические вопросы, спровоцировать рост напряжённости или осложнить отношения Вашингтона с партнёрами в регионе.

В меморандуме подчёркивается, что в условиях обострения обстановки особенно важна строгая дисциплина в публичных заявлениях. От дипломатов ожидают отказа от любых формулировок, способных вызвать недопонимание или усилить противоречия вокруг политики США.

Ранее США решили внести Иран в категорию государств, которые якобы неправомерно и систематически задерживают иностранных граждан.

