Guardian: Рубио запретил дипломатам комментарии, мешающие диалогу с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился, чтобы американские послы на Ближнем Востоке проявляли максимальную осторожность в публичных выступлениях на фоне переговоров с Ираном по ядерной сделке. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на внутренний меморандум.