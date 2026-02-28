Ричмонд
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.

Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Уточняется, что в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 80 авто.

В Росавиации между тем сообщили о временных ограничениях в аэропорту Калуги.

