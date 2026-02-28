Ричмонд
Аэропорт Калуги временно не обслуживает рейсы

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов, сообщили в Росавиации.

В Telegram-канале «Говорит Росавиация» уточняется, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Ранее стало известно, что по Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта.

