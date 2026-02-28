Аналитик Иман: в Индонезии проявили интерес к подключению к мессенджеру MAX

Индонезии было бы целесообразно рассмотреть возможность подключения к российскому мессенджеру MAX, заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований страны Исриад Иман.
По его словам, учитывая высокую зависимость Индонезии от ограниченного числа иностранных мессенджеров, подключение к новым платформам, таким как MAX, могло бы укрепить цифровую устойчивость страны и расширить инструменты государственной и общественной коммуникации.
«MAX действительно представляет интерес именно как экосистемное решение. Для Индонезии подключение к подобным платформам означало бы появление альтернативы существующей технологической зависимости и создание более сбалансированной цифровой среды», — цитирует эксперта РИА Новости.
Ранее сообщалось, что россияне могут создать цифровой ID в МАХ в несколько кликов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем назвал MAX доступной альтернативой другим мессенджерам.