Аналитик Иман: в Индонезии проявили интерес к подключению к мессенджеру MAX

Индонезии было бы целесообразно рассмотреть возможность подключения к российскому мессенджеру MAX, заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований страны Исриад Иман.

По его словам, учитывая высокую зависимость Индонезии от ограниченного числа иностранных мессенджеров, подключение к новым платформам, таким как MAX, могло бы укрепить цифровую устойчивость страны и расширить инструменты государственной и общественной коммуникации.

«MAX действительно представляет интерес именно как экосистемное решение. Для Индонезии подключение к подобным платформам означало бы появление альтернативы существующей технологической зависимости и создание более сбалансированной цифровой среды», — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее сообщалось, что россияне могут создать цифровой ID в МАХ в несколько кликов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем назвал MAX доступной альтернативой другим мессенджерам.

