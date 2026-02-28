Ричмонд
Боевики ВСУ при бегстве из Красноармейска надевали юбки

В ДНР раскрыли необычные подробности бегства украинских военных из Красноармейска (украинское название — Покровск). По словам командира гвардейского полка 27-й дивизии группировки «Центр» Тельмана Уралбаева, солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались скрыться, переодевшись в гражданскую одежду, включая женские юбки.

Источник: Life.ru

«Ребята мои, уже когда зашли в многоэтажки, в населённый пункт Красноармейск, там начали сталкиваться с многими гражданскими. Они тоже проводили фильтрацию и выявляли военнослужащих ВСУ, которые переодевались в гражданку, юбки», — сообщил Уралбаев.

Герой России рассказал ТАСС, что его бойцы при заходе в многоэтажки освобожденного города проводили фильтрацию местных жителей. В ходе проверки они выявляли переодетых украинских военнослужащих. Идентифицировать их помогали многочисленные татуировки, в том числе с нацистской символикой.

Ранее стало известно, что Запад не справился с поставками ПВО Украине. несмотря на закупки Европой вооружений из американских резервов для Украины, процесс сдерживается дефицитом ресурсов в оборонной промышленности и длительными сроками поставок из США. Речь идёт преимущественно о ракетах для систем ПВО Patriot.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше