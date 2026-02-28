«Ребята мои, уже когда зашли в многоэтажки, в населённый пункт Красноармейск, там начали сталкиваться с многими гражданскими. Они тоже проводили фильтрацию и выявляли военнослужащих ВСУ, которые переодевались в гражданку, юбки», — сообщил Уралбаев.
Герой России рассказал ТАСС, что его бойцы при заходе в многоэтажки освобожденного города проводили фильтрацию местных жителей. В ходе проверки они выявляли переодетых украинских военнослужащих. Идентифицировать их помогали многочисленные татуировки, в том числе с нацистской символикой.
Ранее стало известно, что Запад не справился с поставками ПВО Украине. несмотря на закупки Европой вооружений из американских резервов для Украины, процесс сдерживается дефицитом ресурсов в оборонной промышленности и длительными сроками поставок из США. Речь идёт преимущественно о ракетах для систем ПВО Patriot.
Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.