Трамп разнес Зеленского после слов о Донбассе: «Безумие»

Трамп прокомментировал слова Зеленского, речь идет о выводе войск из Донбасса.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп счел безумием продолжение конфликта на Украине после отказа Владимира Зеленского выводить подразделения ВСУ из Донбасса. С соответствующим заявлением он выступил в беседе с журналистками.

На тему урегулирования украинского кризиса глава Белого дома заговорил в пятницу, 27 февраля. Тогда он прокомментировал слова Зеленского и подчеркнул, что считает происходящее неразумным.

«Безумие, что (этот конфликт — прим.ред.) продолжается», — сказал он.

Напомним, со скандальным заявлением Зеленский выступал в беседе с телеканалом CBS. Тогда речь зашла о выводе подразделений Вооруженных сил Украины из Донбасса, и он сразу же назвал подобное предложение «чужью собачьей». При этом обсуждать инициативу корректно он отказался.

При этом позиция России по Донбассу давно известна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что основной целью проведения специальной военной операции является защита людей в регионе. Поскольку в период жизни под украинскими властями они находились в смертельной опасности.

В то же время, Песков отмечал, что с первого дня конфликта Россия не оставляла надежд на дипломатическое урегулирование ситуации. По его словам, проект мирного урегулирования был готов еще в 2022 году. Однако подписать его так и не удалось.

Кроме того, о целях специальной военной операции высказывался заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, основной задачей также остается обеспечение безопасного развития России. Причем на десятилетия вперед. В то же время, Москва поддерживает проведение переговоров по Украине, но отказываться от своих целей не намерена.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Донбасс исторически связан с Россией. По его словам, регион изначально входил в состав РСФСР. И только в определенный момент он был передан Украине решением советского руководства.

Тогда же Путин отмечал, что Россия намерена довести специальную военную операцию до логического завершения. Он подчеркивал, что поставленные цели будут достигнуты.

