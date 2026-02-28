Филолог Пахомов: обращение на «вы» с большой буквы становится неуместным

Сегодня некоторые молодые люди считают обращение на «вы» с большой буквы неуместным. Данная норма начинает вызывать всё больше вопросов у носителей русского языка.
Об этом рассказал научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.
По его словам, некоторым представителям молодёжи кажется, что данная форма избыточна и демонстрирует чрезмерную вежливость, граничащую с лизоблюдством, а обращение на «вы» само по себе является достаточно вежливым.
«В то же время никуда не ушла и другая точка зрения (скорее, наверное, она встретится у людей более старшего возраста), что традиционное для русской культуры обращение на “вы” с большой буквы к одному человеку — это признак вежливости, уважения, воспитанности», — цитирует филолога РИА Новости.
Ранее филолог Алиса Маслина рассказала, что поколению альфа сложно сдавать ОГЭ по устному русскому языку из-за изменений в когнитивных привычках и цифровой среде коммуникации.
Филолог, эксперт по деловому этикету и коммуникации, бизнес-тренер Анна Валл между тем выразила мнение, что чрезмерное использование гаджетов и коротких сообщений резко снижает речевую грамотность современной молодёжи.