РИА Новости: родственники солдат ВСУ рассказывают о массовых потерях под Сумами

Родственники украинских военнослужащих сообщают в соцсетях о массовых потерях под Сумами. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.
«Родственники военнослужащих… ВСУ жалуются в соцсетях на массовые потери, которые подразделение несёт южнее Варачино», — цитирует его агентство.
Также, как утверждает собеседник, матери мобилизованных солдат сообщают об отправке сыновей на передовую без достаточной подготовки. Через несколько дней, по их словам, родственники получают краткие уведомления со статусом «пропал без вести».
Ранее сообщалось, что украинское командование перебросило на Сумское направление из ДНР 35-й отдельный стрелковый батальон, который несёт значительные потери в Краснополье.
В Минобороны заявляли, что ВС России расширяют полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях.