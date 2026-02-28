Байден заявил, что встречался с Путиным чаще других мировых лидеров

Ранее стало известно, что Джо Байден звонил Владимиру Путину в 2021 году после получения тревожных данных от американской разведки. Разведка США добыла сведения, что российский президент якобы намеревался использовать своё ежегодное послание Федеральному собранию для обоснования военных действий на Украине. Когда Байдену доложили об этом за неделю до выступления Путина, он был настолько встревожен, что решил набрать номер напрямую.