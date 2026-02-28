Ричмонд
Байден заявил, что встречался с Путиным чаще других мировых лидеров

Бывший президент США Джо Байден заявил, что встречался с российским лидером Владимиром Путиным чаще, чем кто-либо из мировых лидеров. Об этом он рассказал, выступая перед сторонниками в Колумбии.

Источник: Life.ru

«Я провёл много времени на Украине и встречался с Путиным чаще, чем любой другой мировой лидер», — заявил Байден.

Ранее стало известно, что Джо Байден звонил Владимиру Путину в 2021 году после получения тревожных данных от американской разведки. Разведка США добыла сведения, что российский президент якобы намеревался использовать своё ежегодное послание Федеральному собранию для обоснования военных действий на Украине. Когда Байдену доложили об этом за неделю до выступления Путина, он был настолько встревожен, что решил набрать номер напрямую.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

