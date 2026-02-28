Ричмонд
Над регионами России за ночь сбито 97 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских беспилотников над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, 40 БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, 22 — над территорией Брянской области, 16 — над территорией Белгородской области, десять БПЛА — над акваторией Чёрного моря, четыре — над территорией Краснодарского края, по два — над территорией Курской и Калужской областей, один БПЛА — над территорией Тульской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Кистёр Погарского района Брянской области, в результате чего ранения получил мирный житель.

Кроме того, на Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ.

