ПВО ночью сбила 97 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 40 БПЛА — над территорией Республики Крым, 22 БПЛА — над территорией Брянской области, 16 БПЛА — над территорией Белгородской области, 10 БПЛА — над акваторией Черного моря, четыре БПЛА — над территорией Краснодарского края, два БПЛА — над территорией Курской области, два БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Тульской области», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше