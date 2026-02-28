Подоляк пригрозил Белоруссии ударами из-за «инструментов наведения» дронов

«Что касается инструментов наведения, (Владимир Зеленский. — Прим. Life.ru) дал ответ, что при возможности будем уничтожать всё это», — сообщил Подоляк.
По его словам, такие действия являются «защитным механизмом».
Белоруссия сейчас не участвует в каких бы то ни было конфликтах, поэтому у государства нет фронта, зато есть недружественное окружение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко видит ситуацию также, о чём неоднократно говорил, потому белорусы совершают необходимые для обеспечения безопасности государства шаги. Аналогичные меры принимаются и на уровне Союзного государства.
