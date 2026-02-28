Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подоляк пригрозил Белоруссии ударами из-за «инструментов наведения» дронов

Украина может начать наносить удары по территории Белоруссии для уничтожения ретрансляторов БПЛА. Об этом в эфире литовского издания Delfi заявил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Источник: Life.ru

«Что касается инструментов наведения, (Владимир Зеленский. — Прим. Life.ru) дал ответ, что при возможности будем уничтожать всё это», — сообщил Подоляк.

По его словам, такие действия являются «защитным механизмом».

Белоруссия сейчас не участвует в каких бы то ни было конфликтах, поэтому у государства нет фронта, зато есть недружественное окружение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко видит ситуацию также, о чём неоднократно говорил, потому белорусы совершают необходимые для обеспечения безопасности государства шаги. Аналогичные меры принимаются и на уровне Союзного государства.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше