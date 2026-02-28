NYT: США отложили продажу оружия Тайваню перед поездкой Трампа в Китай

Американские власти отложили реализацию сделки по продаже вооружений Тайваню из-за предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Китай, в Вашингтоне опасаются негативной реакции со стороны КНР Си Цзиньпина на поставки оружия Тайбею, написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.
Собеседники издания уточнили, что стоимость контракта составляет приблизительно 13 миллиардов долларов. В него, в частности, входят ракеты для противовоздушной обороны.
Отмечается, что запрос для согласования сделки направлялся в Конгресс США ещё в январе. Её одобрили как представители Республиканской партии, так и демократы. Вместе с тем реализация сделки была приостановлена.
В публикации поясняется, что Белый дом приказал не предпринимать каких-либо действий, чтобы избежать негативного влияния на будущий саммит США и Китая. При этом в Госдепартаменте США заявили журналистам, что американская администрация привержена дальнейшей помощи Тайваню.
Напомним, в начале февраля глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что провёл телефонный разговор с Си Цзиньпином и обсудил с ним важные вопросы. Президент добавил, что на переговорах, в частности, были подняты вопросы его визита в КНР и ситуация вокруг Тайваня.