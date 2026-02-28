NYT: США отложили продажу оружия Тайваню перед поездкой Трампа в Китай

Напомним, в начале февраля глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что провёл телефонный разговор с Си Цзиньпином и обсудил с ним важные вопросы. Президент добавил, что на переговорах, в частности, были подняты вопросы его визита в КНР и ситуация вокруг Тайваня.