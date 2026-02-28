Специалист отметил, что передача Киеву ядерных технологий в нынешних условиях крайне затруднительна. Для производства атомной бомбы необходимо обогащение урана до 95%, что Украина сделать не в состоянии, подчеркнул он.
«Чтобы произвести радиоактивную “грязную бомбу”, Киеву не нужны ни Лондон, ни Париж», — констатировал Моро.
При этом эксперт считает применение подобного оружия, например, против Белгорода, маловероятным. По его оценке, такой шаг полностью дискредитировал бы киевский режим и не принес бы никакого военного эффекта. Подобный сценарий возможен лишь в том случае, если власть на Украине окажется в руках «самых фанатичных бандеровцев», заключил он.
Российская Служба внешней разведки (СВР) ранее сообщала, что в Лондоне и Париже считают, что появление некоего «сверх-оружия» может укрепить переговорную позицию Киева. Таким оружием в европейских столицах считают атомную или так называемую грязную бомбу. По данным СВР, Франция и Великобритания уже работают над скрытой передачей Киеву необходимых комплектующих и технологий, в частности французской малогабаритной боеголовки от баллистической ракеты подлодок.