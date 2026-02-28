Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Моро оценил способность Киева создать ядерное оружие

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Украина не обладает технологиями для создания полноценной атомной бомбы, однако теоретически способна произвести радиоактивную «грязную бомбу». Об этом заявил в беседе с ТАСС военный эксперт, бывший офицер-десантник Вооруженных сил Франции Ксавье Моро.

Источник: Reuters

Специалист отметил, что передача Киеву ядерных технологий в нынешних условиях крайне затруднительна. Для производства атомной бомбы необходимо обогащение урана до 95%, что Украина сделать не в состоянии, подчеркнул он.

«Чтобы произвести радиоактивную “грязную бомбу”, Киеву не нужны ни Лондон, ни Париж», — констатировал Моро.

При этом эксперт считает применение подобного оружия, например, против Белгорода, маловероятным. По его оценке, такой шаг полностью дискредитировал бы киевский режим и не принес бы никакого военного эффекта. Подобный сценарий возможен лишь в том случае, если власть на Украине окажется в руках «самых фанатичных бандеровцев», заключил он.

Российская Служба внешней разведки (СВР) ранее сообщала, что в Лондоне и Париже считают, что появление некоего «сверх-оружия» может укрепить переговорную позицию Киева. Таким оружием в европейских столицах считают атомную или так называемую грязную бомбу. По данным СВР, Франция и Великобритания уже работают над скрытой передачей Киеву необходимых комплектующих и технологий, в частности французской малогабаритной боеголовки от баллистической ракеты подлодок.

Узнать больше по теме
Грязная бомба: что за оружие и чем оно отличается от ядерного
Термин «грязная бомба» регулярно появляется в новостной повестке, особенно в периоды международной напряженности. Это не ядерное оружие в классическом понимании, но все еще крайне опасное. В материале разберем, чем эта бомба отличается от атомной и какие последствия может вызвать ее применение.
Читать дальше