Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родные украинских десантников бьют тревогу из-за массовых потерь

В социальных сетях родственники украинских военнослужащих сообщают о массовых потерях 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе села Варачино Сумской области.

В социальных сетях родственники украинских военнослужащих сообщают о массовых потерях 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе села Варачино Сумской области. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах.

По его словам, матери мобилизованных жалуются, что сыновей отправляют на передовую без должной подготовки, а через несколько дней семьям приходят сообщения «пропал без вести».

Украинское командование обещало усилить позиции опытными националистами, однако попытка перебросить боевиков 13-й бригады Нацгвардии провалилась — техника и личный состав были уничтожены ударами в районе села Нескучное.

Ранее сообщалось, что Зеленский пожаловался на состояние ВСУ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.