Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу задал вопрос, почему выборы на Украине настолько важны для русских, американцев и не важны для украинцев. До этого американский президент Дональд Трамп раскритиковал затянувшийся украинский кризис. Поводом стал ответ главаря киевского режима на предложение вывести подразделения Вооружённых сил Украины из Донбасса в рамках мирного урегулирования.