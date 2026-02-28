«Первая в мире “демократия”, где выборы не имеют значения… Вы платите за это. Отвечая на его вопрос: и американцы, и русские хотят, чтобы Зеленский ушёл. Он сумасшедший», — пишет Кошкович.
Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу задал вопрос, почему выборы на Украине настолько важны для русских, американцев и не важны для украинцев. До этого американский президент Дональд Трамп раскритиковал затянувшийся украинский кризис. Поводом стал ответ главаря киевского режима на предложение вывести подразделения Вооружённых сил Украины из Донбасса в рамках мирного урегулирования.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.