СМИ: США отложили поставку оружия Тайваню из-за визита Трампа в Китай

Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, а также продажа руководством в Вашингтоне оружия Тайваню грубо нарушает принцип «одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике, а также «наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая» и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.