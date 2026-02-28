СМИ: США отложили поставку оружия Тайваню из-за визита Трампа в Китай

«Чиновники администрации сообщили некоторым участникам одобрения сделки, что Белый дом приказал агентствам не продвигаться вперед, чтобы обеспечить успешную встречу Трампа и Си (Цзиньпина — ред.)», — говорится в публикации издания.
Газета отмечает со ссылкой на чиновника, что общая сумма сделки США и Тайваня составляет около 13 миллиардов долларов.
Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, а также продажа руководством в Вашингтоне оружия Тайваню грубо нарушает принцип «одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике, а также «наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая» и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.