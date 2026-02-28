Ричмонд
Трамп оказался недоволен выходками главы ФБР Пателя на Олимпиаде

Американский президент Дональд Трамп выразил недовольство в отношении главы ФБР Кэша Пателя после его выходки на Олимпийских играх в Милане с хоккейной командой. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник.

Источник: Life.ru

Празднование Пателя с хоккейной командой. Видео © X / William Turton.

Причиной стала видеозапись празднования Пателя в раздевалке мужской хоккейной сборной США после победы над Канадой. Команда впервые с 1980 года завоевала олимпийское золото. На опубликованном видео Патель, известный как фанат хоккея, пьёт пиво, стучит по столу и громко выражает радость.

«Трамп сказал Пателю, что он недоволен не только этой сценой, но и тем, что Патель использовал правительственный самолёт для поездки в Милан», — сообщил источник телеканала.

Сам директор ФБР пояснил, что его поездка в Милан имела официальное значение: помимо посещения Олимпийских игр, он встречался с итальянскими правоохранителями и сотрудниками американских агентств, отвечающих за международную безопасность.

Напомним, демократическая партия США потребовала расследовать поездку главы ФБР Кэша Пателя в Италию на празднование победы американской хоккейной сборной в финале Олимпиады. Демократы считают, что он саботировал работу бюро, оставив его без авиации, ведь в Милан он полетел на служебном самолёте Gulfstream. Из-за отсутствия борта агенты бюро не смогли вовремя добраться на место преступления в США и собрать важные улики.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

