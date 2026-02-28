Трамп оказался недоволен выходками главы ФБР Пателя на Олимпиаде

Напомним, демократическая партия США потребовала расследовать поездку главы ФБР Кэша Пателя в Италию на празднование победы американской хоккейной сборной в финале Олимпиады. Демократы считают, что он саботировал работу бюро, оставив его без авиации, ведь в Милан он полетел на служебном самолёте Gulfstream. Из-за отсутствия борта агенты бюро не смогли вовремя добраться на место преступления в США и собрать важные улики.