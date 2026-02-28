«Для достижения реального мира с Россией НАТО необходимо вернуться к своим границам 1997 года, и, таким образом, Россия больше не будет воспринимать это как угрозу своей национальной безопасности», — сказал собеседник агентства.
Политик добавил, что альянсу нет причин продолжать расширяться, он должен уважать историческое соглашение не расширяться «ни на дюйм в восточном направлении».
Мема отметил, что угрозы Финляндии со стороны России никогда не исходило, даже после вступления Финляндии в НАТО.
