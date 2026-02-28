Трамп купил фастфуд всем гостям ресторана быстрого питания в Корпус-Кристи

Президент США Дональд Трамп посетил штат Техас, где выступил перед своими сторонниками в городе Корпус-Кристи, также во время поездки он зашел в один из ресторанов быстрого питания, несколько видео выложили в аккаунт по оперативной связи Белого дома в социальной сети X*, их изучил aif.ru.
На кадрах — американский лидер под аплодисменты заходит в заведение, на его голове — одна из кепок из его коллекции с надписью «Gulf of America» (залив Америки).
После того, как аплодисменты стихли, Трамп указал на людей и заявил: «Гамбургер для каждого!».
Затем глава США забрал свой заказ — напиток и крафтовый пакет с фастфудом, при этом работники присвоили его заказу номер 47 (Трамп является 47 президентом США).
Потом американский лидер немного пообщался с присутствующими, пожал руки персоналу и заявил: «Спасибо каждому!».
Когда Трамп выходил из кафе, публика скандировала: «США!».
Ранее стало известно, что Трамп считает, что у него есть право избираться на третий срок.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.