Байден заявил, что чаще других лидеров встречался с Путиным

Напомним, в январе министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в 2021 году Джо Байден во время встречи с Владимиром Путиным высказался о развитии двух государств и сделал комплимент президенту России. По словам главы МИД, мероприятие проходило в узком формате, кроме них и Лаврова на тех переговорах присутствовал Энтони Блинкен, который тогда занимал пост госсекретаря США. Байден на встрече заявил, что Путину непросто удерживать в состоянии единства страну, обладающую ядерным оружием. Американский политик признался, что уважает это.