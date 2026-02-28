Ричмонд
Байден заявил, что чаще других лидеров встречался с Путиным

Байден на выступлении в штате Южная Каролина рассказал о встречах с президентом России во время своего правления.

Источник: Аргументы и факты

Предыдущий руководитель Белого дома Джо Байден утверждает, что во время своего нахождения у власти провёл с президентом России Владимиром Путиным больше встреч, чем другие мировые лидеры.

Политик выступил перед членами Демократической партии в штате Южная Каролина.

«Я провёл много времени на Украине, и я встречался с Путиным чаще, чем любой другой мировой лидер», — сказал экс-глава государства.

Напомним, в январе министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в 2021 году Джо Байден во время встречи с Владимиром Путиным высказался о развитии двух государств и сделал комплимент президенту России. По словам главы МИД, мероприятие проходило в узком формате, кроме них и Лаврова на тех переговорах присутствовал Энтони Блинкен, который тогда занимал пост госсекретаря США. Байден на встрече заявил, что Путину непросто удерживать в состоянии единства страну, обладающую ядерным оружием. Американский политик признался, что уважает это.

