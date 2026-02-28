Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский признал нехватку личного состава в ВСУ. По его словам, поэтому украинские власти «мобилизуют что могут». Так, депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Роман Каптелов рассказал, что его пытались мобилизовать под угрозой физической расправы. По его словам, в Днепропетровске вооружённые люди в балаклавах, один из которых представился полицейским, пытались забрать его.