«Родственники военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ жалуются в соцсетях на массовые потери, которые подразделение несёт южнее Варачино», — уточнил собеседник агентства.
По информации источника, матери насильно мобилизованных украинских солдат сообщают, что военных направляют на передовые позиции без должной подготовки, и вскоре после этого приходят уведомления о пропаже без вести.
Украинское командование обещало солдатам усиление за счёт опытных, прошедших спецподготовку националистов. Для укрепления обороны на участке в район Нескучного перебросили боевиков 13-й бригады Нацгвардии. Однако пехота и техника были уничтожены ударами ещё на подступах к позициям.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский признал нехватку личного состава в ВСУ. По его словам, поэтому украинские власти «мобилизуют что могут». Так, депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Роман Каптелов рассказал, что его пытались мобилизовать под угрозой физической расправы. По его словам, в Днепропетровске вооружённые люди в балаклавах, один из которых представился полицейским, пытались забрать его.
Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.