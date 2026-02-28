Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО сбили 40 украинских БПЛА над Крымом.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 40 БПЛА были сбиты над Крымом, 22 — над Брянской областью, 16 — над Белгородской областью. Еще 10 беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря, четыре — над Краснодарским краем, по два — над Курской и Калужской областями и один — над Тульской областью.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в министерстве.

Похожая ситуация сложилась в ночь с 26 на 27 февраля. Тогда силы ПВО сбили 95 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны, атаки отражались над рядом областей и акваториями Черного и Азовского морей.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше