Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 40 БПЛА были сбиты над Крымом, 22 — над Брянской областью, 16 — над Белгородской областью. Еще 10 беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря, четыре — над Краснодарским краем, по два — над Курской и Калужской областями и один — над Тульской областью.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в министерстве.
Похожая ситуация сложилась в ночь с 26 на 27 февраля. Тогда силы ПВО сбили 95 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны, атаки отражались над рядом областей и акваториями Черного и Азовского морей.