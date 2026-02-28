Главные события зимы: что было в центре внимания белорусов?

С начала декабря Беларусь ввела ряд значимых изменений, которые коснулись многих сфер повседневной жизни граждан — от транспорта до городской инфраструктуры. Но главным итогом прошлого года стало послание президента Беларуси Александра Лукашенко на будущую пятилетку.
С наступлением нового года весь мир потрясли международные заявления, начались спортивные соревнования, где отличились и наши спортсмены. Февраль продолжил череду важных новостей — от новых тарифов и пособий до крепких морозов по всей республике. Но обо всем по порядку — в материале Sputnik.
Декабрь: транспорт, «Орешник» и ВНС.
Первый месяц зимы оказался богатым на события. Ключевым политическим стало Всебелорусское народное собрание. На нем утвердили программу развития страны на 2026−2030 годы. В документе прописали основные цели на ближайшие пять лет.
Бурно обсуждали и заявление Лукашенко о том, что ракетный комплекс «Орешник» заступает на боевое дежурство в республике.
В своем выступлении на ВНС белорусский лидер подчеркнул, что Беларусь и Россия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания: это тактическое ядерное оружие, развертывание в стране региональной группировки войск, которая в случае конфликта немедленно включится в борьбу.
Еще одна важная новость пришла из энергетической сферы. Росатом заявил о подготовке к строительству третьего энергоблока БелАЭС.
Создание ныне работающей в Беларуси атомной электростанции с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 стало самым крупным экономическим проектом России и Беларуси.
История с квартирой известной российской певицы Ларисы Долиной получила свое продолжение и в декабре. Так, Верховный суд России признал Полину Лурье собственником квартиры, которую она приобрела у известной певицы.
Понятие «схема Долиной» прочно вошло в обиход после истории с жилплощадью артистки. Речь идет о ситуациях, когда продавец после получения денег отказывается передавать жилье, заявляя, что действовал под влиянием мошенников.
При этом белорусские специалисты подчеркивают, что подобный «эффект» для рынка недвижимости Беларуси не характерен. По их словам, из-за необходимости лицензирования риелторской деятельности, обязательного страхования и строгого контроля такие случаи в стране фактически исключены.
Также с 14 декабря БЖД перешла на новый график движения поездов и усилила сообщение с Россией в преддверии новогодних праздников.
Были организованы перевозки по ключевым направлениям — в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Адлер, Минеральные Воды, Анапу, Архангельск и Мурманск.
Еще одно заметное изменение коснулось скоростного сообщения между столицами. Совместно с РЖД был запущен дополнительный ежедневный поезд «Ласточка» № 719/720 по маршруту Москва — Минск — Москва.
В белорусской столице начали работать новые платные парковки. Городские власти объяснили это необходимостью разгрузить центр и навести порядок с размещением автомобилей.
Пространство разделили на три зоны, при этом так называемая «красная» охватила историческую часть города — Верхний город, Троицкое предместье и улицу Замковую.
Январь: конфликты, морозы и рекорды.
В январе не обошлось без погодных испытаний. Циклон «Улли» принес сильные снегопады, мороз и порывистый ветер. По данным Белгидромета, снежный покров местами превышал 40 см.
По всей республике был объявлен красный уровень опасности: дороги занесены снегом, образовалась гололедица. Вся страна поднялась на борьбу с непогодой: ГАИ получила вездеходы и бронетехнику, аграрии мобилизовали более 15 тысяч машин, а президент Беларуси лично вышел на расчистку снега.
Коммунальные и дорожные службы работали в усиленном режиме, но при этом в Минске фиксировались задержки общественного транспорта. Метро в морозы функционировало с минимальными интервалами, чтобы сократить время ожидания на платформах.
Громкие события происходили за пределами страны. Так, 3 января стало известно о военной операции США в Венесуэле: президент страны Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в Штаты.
Сообщалось, что Мадуро находится в следственном изоляторе в Бруклине. Верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен выстраивать отношения с новыми венесуэльскими властями и анонсировал встречи с представителями страны.
В начале января Россия и Беларусь выразили политическую и дипломатическую поддержку Венесуэле во время судебных процессов над ее руководством.
Лукашенко считает, что произошедшее в Венесуэле, в частности похищение Мадуро, является следствием предательства и сговора. Он также связал операцию Штатов в Венесуэле с уступкой Трампа военным, но в итоге американцы могут получить второй Вьетнам.
Январь запомнился и достижениями в различных видах спорта. Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев установил исторический рекорд в КХЛ, став одним из самых результативных игроков лиги.
Успешно выступили белорусские спортсмены и на Кубке Содружества в «Раубичах». Так, биатлонистка Анна Сола завоевала серебро в гонке преследования, а Антон Смольский взял золото в гонке преследования и стал бронзовым призером в спринте. С победой в эстафете спортсменов поздравил глава государства.
Февраль: коммуналка, «безлимит» и Олимпиада.
Одной из главных тем февраля стали коммунальные платежи. Белорусский лидер принял решение перенести повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 1 марта. Таким образом, в феврале белорусы продолжили оплачивать ЖКУ по прежним расценкам.
Также были увеличены отдельные социальные пособия и выплаты, пересмотрены размеры пенсий.
В том числе вступили в силу новые правила мобильных тарифов — с 23 февраля скорость «безлимитного» мобильного интернета ограничена до 1 Мбит/с после использования 30 Гб трафика на максимальной скорости.
В Минсвязи объяснили, что большинство пользователей вряд ли заметят изменения, так как они потребляют значительно меньше этого объема.
Важной новостью стало решение Нацбанка официально утвердить новый графический знак белорусского рубля.
Суровая зима вновь дала о себе знать: самая холодная ночь с 1 по 2 февраля зафиксирована на метеостанции Полесская, где температура воздуха составила −31,1℃.
По данным медиков, с начала сезона более 16 тысяч человек получили гололедные травмы. При этом коммунальные службы ежедневно обрабатывали дороги противогололедными материалами.
Еще одно поручение главы государства касалось уличного освещения. Лукашенко предложил скорректировать работу фотоэлементов: отключать свет в семь часов утра, а включать в восемь вечера, чтобы экономить электроэнергию.
Особое внимание в феврале было приковано к зимним Олимпийским играм в Италии, на которых белорусские спортсмены выступали в нейтральном статусе. На открытие ОИ было продано рекордное количество билетов.
Лучшим результатом белорусской команды, состоявшей из семи девушек, стало 6-е место конькобежки Марины Зуевой на дистанции 5000 метров.
Под конец зимы ситуация на афгано-пакистанской границе резко обострилась. В ночь с 26 на 27 февраля Кабул инициировал серию ударов по объектам пакистанских сил вдоль линии Дюранда.
Эксперты не исключают, что из-за ядерного статуса Пакистана локальный конфликт рискует вовлечь третьи страны и перерасти в кризис мирового масштаба.