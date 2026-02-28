Главные события зимы: что было в центре внимания белорусов?

С наступлением нового года весь мир потрясли международные заявления, начались спортивные соревнования, где отличились и наши спортсмены. Февраль продолжил череду важных новостей — от новых тарифов и пособий до крепких морозов по всей республике. Но обо всем по порядку — в материале Sputnik.