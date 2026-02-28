Ричмонд
В Польше есть риск захвата дипсобственности России, заявил экс-генконсул

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Польше есть риск захвата российской дипломатической собственности властями страны, заявил в интервью РИА Новости бывший генеральный консул РФ в Гданьске Сергей Семенов.

Источник: © РИА Новости

Генеральное консульство России в польском Гданьске закрылось в конце декабря минувшего года по решению Польши. Чтобы не терять связь с россиянами и освещать консульскую тематику, Семенов принял решение создать блог в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Так, за два с половиной месяца на него подписались 13 тысяч человек, а некоторые «рилсы» набрали по 100 и 200 тысяч просмотров.

«Риск всегда есть. Если они опустятся до прямого захвата нашей дипломатической собственности, это будет скандалом, конечно. Исключить такого поворота событий в нынешних условиях нельзя», — сказал Семенов, отвечая на соответствующий вопрос.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.