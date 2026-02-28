В Польше есть риск захвата дипсобственности России, заявил экс-генконсул

Генеральное консульство России в польском Гданьске закрылось в конце декабря минувшего года по решению Польши. Чтобы не терять связь с россиянами и освещать консульскую тематику, Семенов принял решение создать блог в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Так, за два с половиной месяца на него подписались 13 тысяч человек, а некоторые «рилсы» набрали по 100 и 200 тысяч просмотров.