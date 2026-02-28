Ричмонд
Трамп заявил о предстоящем непростом решении по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону предстоит принять «большое и непростое решение» в связи с переговорами по иранской ядерной программе.

«Нам предстоит принять большое решение, непростое», — заявил Трамп.

Ранее он выразил недовольство ходом диалога и потребовал от Тегерана полного отказа от обогащения урана.

Переговоры между сторонами проходят при посредничестве Омана.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио поручил американским послам на Ближнем Востоке воздерживаться от публичных заявлений, которые могут навредить переговорам с Ираном по ядерной сделке.

