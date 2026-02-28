Дотком заявил, что Израиль и США развяжут Третью мировую войну

Напомним, ранее Дотком опубликовал открытое письмо к президенту США Дональду Трампу с призывом не бить по Ирану, в нем он заявил, что если американский лидер атакует страну, то проиграет вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.