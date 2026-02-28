Дотком заявил, что Израиль и США развяжут Третью мировую войну

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком считает, что Израиль и США могут развязать Третью мировую войну, такое мнение он высказал в социальной сети X*.
Он отметил, что нападение на Иран неизбежно.
«Победа невозможна без присутствия сухопутных войск. Я ожидаю применения ядерного оружия либо Израилем, либо США в надежде на капитуляцию Ирана. Всё возможно. Ядерная война. Третья мировая война или региональная война», — заявил Дотком.
Основатель Megaupload и Mega подчеркнул, что человечество в любом случае проиграет.
Напомним, ранее Дотком опубликовал открытое письмо к президенту США Дональду Трампу с призывом не бить по Ирану, в нем он заявил, что если американский лидер атакует страну, то проиграет вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Он также заявил, что Трампу необходимо объединиться с Россией, чтобы «замять этот бардак».
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.