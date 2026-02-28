«Не так давно встречал наёмников африканского происхождения. Пересёкся с ними на Константиновском направлении — наши бойцы вели их в качестве пленных, их было двое», — рассказал военнослужащий.
По словам бойца, оба иностранца были задержаны в ходе боевых действий и выведены в тыл. При досмотре у пленных изъяли стрелковое оружие западного образца — винтовки M16.
Ранее сообщалось, что в районе Купянска были обнаружены тела пяти бразильских наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Их нашли в одном из домов рядом с железнодорожной станцией Куриловка. Уточнялось, что погибшие были укутаны в форму других украинских военнослужащих, а неподалёку лежали остатки сожжённого обмундирования.
