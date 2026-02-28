Ранее сообщалось, что в районе Купянска были обнаружены тела пяти бразильских наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Их нашли в одном из домов рядом с железнодорожной станцией Куриловка. Уточнялось, что погибшие были укутаны в форму других украинских военнослужащих, а неподалёку лежали остатки сожжённого обмундирования.