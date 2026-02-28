Сенатор подчеркнул, что Киев способен только на атаку мирного населения дронами и устраивание диверсий. При этом о последствиях никто даже не думает. А те, в свою очередь, могут оказаться крайне масштабными.
«Между тем, любая диверсия на черноморских газопроводах может привести к экологической катастрофе, негативный эффект которой разделят все страны, находящиеся в зоне воздействия. В том числе и находящиеся в ЕС и НАТО», — сказал Кастюкевич в беседе с ТАСС.
Он добавил, что подобными шагами киевский режим во главе с Владимиром Зеленским только усугубляет собственное незавидное положение.
Ранее в Кремле заявляли о подготовке диверсий на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские спецслужбы зафиксировали соответствующую активность и довели информацию до турецкой стороны. Анкару предупредили о возможных рисках для энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря.