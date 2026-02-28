Кастюкевич: диверсии в Черном море грозят экологической катастрофой для ЕС

«Между тем, любая диверсия на черноморских газопроводах может привести к экологической катастрофе, негативный эффект которой разделят все страны, находящиеся в зоне воздействия. В том числе и находящиеся в ЕС и НАТО», — сказал Кастюкевич в беседе с ТАСС.