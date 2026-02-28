НАТО необходимо вернуться к границам 1997 года, чтобы добиться «реального мира» с Россией, считает член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Для достижения реального мира с Россией НАТО необходимо вернуться к своим границам 1997 года, и, таким образом, Россия больше не будет воспринимать это как угрозу своей национальной безопасности», — приводит его слова агентство РИА Новости.
Кроме того, финский политик отметил, что Североатлантический альянс должен уважать историческое соглашение не расширяться «ни на дюйм в восточном направлении».
Напомним, ранее Армандо Мема заявил о необходимости признать обозначенные российской стороной красные линии и устранить первопричины украинского кризиса, в том числе утвердить абсолютный отказ Киева от вступления в НАТО.