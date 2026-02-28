Ричмонд
Силы ПВО сбили над Россией 97 беспилотников. Военная операция, день 1466-й

За ночь силы ПВО сбили над регионами России 97 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. В результате падения обломков БПЛА в станице Новоминской Краснодарского края произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе. Москва просит перенести переговоры по украинскому урегулированию из Женевы в Абу-Даби, передает ТАСС. Объем электрогенерации на Украине сейчас втрое меньше, чем в период до 2014 года, сообщил экс-премьер страны Николай Азаров. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

09:12 Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала агентству ТАСС заявление президента Украины Владимира Зеленского о ядерном оружии от Франции или Британии.

«Любой другой на его месте промолчал бы из тактических соображений. Но Зеленский давно уже сказал, что он же не “лох какой-нибудь”, поэтому и тут не выдержал и признался в том, о чем Лондон и Париж упорно молчали», — сказала Захарова.

27 февраля Зеленский заявил, что он «с удовольствием» принял бы ядерное оружие от Франции и Британии, но «этого не происходит».

09:01 Украина может нанести удары по территории Белоруссии для уничтожения ретрансляторов беспилотных летательных аппаратов, заявил советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью литовскому изданию Delfi. Он назвал подобные действия «защитным механизмом».

08:49 В Тульской области после отражения ночной атаки БПЛА обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

08:41 В результате ночной атаки беспилотников по Калужской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. Дроны были сбиты над Ульяновским муниципальным округом и над окраиной Калуги.

08:33 ❗ Мирный житель пострадал в результате ночной атаки беспилотников в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Дрон атаковал легковой автомобиль в селе Кистер Погарского района. Мужчину доставили в больницу.

Кроме того, в селе Новая Погощь Суземского района дрон повредил грузовой автомобиль, а в селе Случевск Погарского района поврежден жилой дом.

08:23 Объем электрогенерации на Украине сейчас втрое меньше, чем в период до 2014 года, сообщил экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

08:16 Ночью в результате атаки беспилотника возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминская Краснодарского края, сообщил региональный оперштаб. К настоящему времени возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Площадь пожара составляла 150 кв. метров, в тушении было задействовано 39 человек и 13 единиц техники.

08:09 Россия выступила с идеей переноса переговоров по украинскому урегулированию из Женевы в Абу-Даби, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Причина кроется в недостаточной нейтральности швейцарской площадки.

08:05 Девяносто семь украинских беспилотников уничтожены за ночь дежурными силами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.

Сорок дронов сбиты над Крымом, двадцать два — над Брянской областью, шестнадцать — над Белгородской областью, десять — над акваторией Черного моря, четыре — над Краснодарским краем, по два — над Курской и Калужской областями и один — над Тульской областью.

08:00 Сегодня 1466-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

