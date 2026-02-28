Байден вышел в свет со странным заявлением: он заговорил о Владимире Путине

Экс-президент США Джо Байден заявил, что встречался с главой России Владимиром Путиным чаще, чем любой другой мировой лидер. Об этом он сказал, выступая перед сторонниками в штате Южная Каролина.
По словам Байдена, он провел много времени на Украине и имел больше встреч с российским президентом, чем другие главы государств.
«Я провел много времени на Украине. Я встречался с Путиным больше, чем любой другой мировой лидер», — заявил он.
Впрочем, правдивость высказывания остается под вопросом. Особенно, если учитывать, что когнитивные способности Байдена давно вызывают вопросы. Так, недавно он во время выступления в Южной Каролине не смог самостоятельно спуститься по лестнице и воспользовался поддержкой помощника. Инцидент обошелся без последствий, однако эпизод вновь стал поводом для обсуждений его состояния.