Байден вышел в свет со странным заявлением: он заговорил о Владимире Путине

Байден утверждает, что встречался с Путиным чаще других мировых лидеров.

Источник: Комсомольская правда

Экс-президент США Джо Байден заявил, что встречался с главой России Владимиром Путиным чаще, чем любой другой мировой лидер. Об этом он сказал, выступая перед сторонниками в штате Южная Каролина.

По словам Байдена, он провел много времени на Украине и имел больше встреч с российским президентом, чем другие главы государств.

«Я провел много времени на Украине. Я встречался с Путиным больше, чем любой другой мировой лидер», — заявил он.

Впрочем, правдивость высказывания остается под вопросом. Особенно, если учитывать, что когнитивные способности Байдена давно вызывают вопросы. Так, недавно он во время выступления в Южной Каролине не смог самостоятельно спуститься по лестнице и воспользовался поддержкой помощника. Инцидент обошелся без последствий, однако эпизод вновь стал поводом для обсуждений его состояния.

