Байден вышел в свет со странным заявлением: он заговорил о Владимире Путине

Впрочем, правдивость высказывания остается под вопросом. Особенно, если учитывать, что когнитивные способности Байдена давно вызывают вопросы. Так, недавно он во время выступления в Южной Каролине не смог самостоятельно спуститься по лестнице и воспользовался поддержкой помощника. Инцидент обошелся без последствий, однако эпизод вновь стал поводом для обсуждений его состояния.