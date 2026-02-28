Ствольная артиллерия российской армии нанесла первый удар по окраинам Краматорска, выбрав целью стратегически важный участок. Согласно информации военного корреспондента Евгения Поддубного, огневое поражение пришлось по поселку городского типа Беленькое, который вплотную примыкает к северо-восточным границам города.
«Ствольная артиллерия российской армии нанесла первый удар по Краматорску», — написал военкор в своем Телеграм-канале.
Поддубный отметил, что начало ударов артиллерии по позициям противника говорит о том, что российские войска начали бои за освобождение краматорско-славянской агломерации. «Зеленский отказывается выводить свои войска из краматорско-славянской агломерации. Теперь, с учётом, обстановки на “земле” их оттуда выведут российские военнослужащие», — подчеркнул журналист.
Этому удару предшествовало планомерное продвижение российских сил на данном участке фронта. Минобороны РФ ранее сообщало, что подразделения группировки «Юг» в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю. В районах населенных пунктов Дружковка, Веролюбовка, Краматорск, Никифоровка, Алексеево-Дружковка и Константиновка было нанесено поражение формированиям сразу нескольких механизированных и штурмовых бригад противника.
