Поддубный отметил, что начало ударов артиллерии по позициям противника говорит о том, что российские войска начали бои за освобождение краматорско-славянской агломерации. «Зеленский отказывается выводить свои войска из краматорско-славянской агломерации. Теперь, с учётом, обстановки на “земле” их оттуда выведут российские военнослужащие», — подчеркнул журналист.