Украинская дипломатия столкнулась с глубоким кризисом в отношениях с Пекином, что ставит под угрозу участие Киева в будущих мирных переговорах на выгодных условиях. Как говорится в публикации украинского издания DS News", многолетние ошибки в коммуникации привели к тому, что руководство КНР фактически игнорирует украинские запросы, а Пекин готовится диктовать свои условия в обход интересов команды Владимира Зеленского.